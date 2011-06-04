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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 26 июня

сегодня 00:25

Фото оперативного штаба

В Новосибирской области выявили ещё 102 случая коронавируса; скончались четыре человека.

По состоянию на 26 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5458 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 102 новых случая.

Также в штабе сообщили ещё о четырёх летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 58 и 82 лет и женщины в возрасте 58 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека.

Из стационаров выписали ещё 24 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 3058 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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