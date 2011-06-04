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“Кормим с ложечки”: Новосибирский зоопарк рассказал об уходе за ядовитыми ящерицами

сегодня 15:52

Фото Е.Черненко, Е.Шадрин

В Новосибирске сотрудники зоопарка тщательно заботятся о своих питомцах; во время адаптации ядовитые ящерицы живут в служебном помещении под наблюдением биологов.

В Новосибирском зоопарке проживают два вида ядовитых ящериц, существующих в мире. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

В 2017 году зоопарк получил аризонского ядозуба (жилатье), которого можно увидеть в павильоне для мелких приматов и пингвинов. Он черно-розового цвета.

“Время показало, что это довольно спокойное животное, которое вовсе не стремится нападать и кусать. Когда жилатье только поступил к нам, он отказывался от еды. Скорее всего, это был стресс, связанный с дорогой и сменой места жительства. Когда счет пошел уже на недели, мы решили вмешаться. Зоотехники стали подкармливать его, давая корм с помощью пинцета. И ядозуб начал есть”, — рассказали сотрудники парка.

Осенью 2019 года в Новосибирский зоопарк приехал мексиканский ядозуб (эксорпион). Пока что он живет в служебном помещении. Эксорпионы крупнее жилатье, но окраска у них менее яркая.

“Наши ядозубы полностью соответствуют энциклопедическим данным: мексиканский больше аризонского, в его окраске преобладает темные тона с вкраплениями желтого цвета. Принципы содержания двух видов практически не имеют отличий, разница только в размере порций. Обоих животных мы иногда кормим «с ложечки», предлагая корм с помощью пинцета”, — поделились особенностями животных сотрудники зоопарка.

В вольерах ядозубов предусмотрены места, в которых они могут спрятаться. Также для них установлены инфракрасные лампы, чтобы ящерицы могли погреться.

У ядовитых ящериц очень сильный яд, обладающий нейротоксическим действием. Кусая жертву, животное довольно долго держит ее, чтобы яд проник в рану. Мелкие животные погибают в течение нескольких минут.

“Свое грозное оружие ядозубы используют чаще как средство защиты, а не нападения. Для взрослого человека яд жилатье не смертелен, но укусы крайне болезненны. В любом случае, сотрудники зоопарка соблюдают строгие правила безопасности при работе с ядовитыми рептилиями”, — подчеркнули в зоопарке.

Напомним, 24 июня Новосибирский зоопарк возобновил работу после карантина.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирский зоопарк
дикие животные

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