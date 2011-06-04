Коронавирус в России: умерли ещё 92 человека
Фото pixabay.com
В России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса; умерли 92 человека.
За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 342 человека.
🔸 Москва — 885
🔸 Московская область — 467
🔸 Ханты-Мансийский АО — 319
🔸 Санкт-Петербург — 221
🔸 Нижегородская область — 217
🔸 Иркутская область — 209
🔸 Воронежская область — 196
🔸 Свердловская область — 192
🔸 Челябинская область — 174
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 156
🔸 Красноярский край — 153
🔸 Республика Тыва — 140
🔸 Ростовская область — 124
🔸 Архангельская область — 117
🔸 Саратовская область — 110
🔸 Ульяновская область — 109
🔸 Новосибирская область — 102
🔸 Волгоградская область — 101
🔸 Приморский край — 84
🔸 Тульская область — 82
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 82
🔸 Ставропольский край — 79
🔸 Алтайский край — 78
🔸 Ивановская область — 77
🔸 Курская область — 74
🔸 Республика Дагестан — 73
🔸 Мурманская область — 72
🔸 Республика Саха (Якутия) — 72
🔸 Хабаровский край — 72
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 70
🔸 Пензенская область — 70
🔸 Белгородская область — 69
🔸 Брянская область — 69
🔸 Псковская область — 69
🔸 Республика Коми — 64
🔸 Новгородская область — 62
🔸 Чувашская Республика — 62
🔸 Оренбургская область — 62
🔸 Пермский край — 61
🔸 Краснодарский край — 59
🔸 Томская область — 59
🔸 Самарская область — 55
🔸 Забайкальский край — 55
🔸 Владимирская область — 53
🔸 Тверская область — 53
🔸 Республика Башкортостан — 53
🔸 Омская область — 52
🔸 Ленинградская область — 51
🔸 Республика Мордовия — 49
🔸 Тюменская область — 49
🔸 Республика Бурятия — 49
🔸 Липецкая область — 47
🔸 Тамбовская область — 46
🔸 Ярославская область — 45
🔸 Калужская область — 44
🔸 Смоленская область — 42
🔸 Камчатский край — 42
🔸 Рязанская область — 41
🔸 Республика Татарстан — 40
🔸 Кировская область — 40
🔸 Амурская область — 38
🔸 Орловская область — 37
🔸 Республика Марий Эл — 36
🔸 Республика Карелия — 35
🔸 Республика Адыгея — 35
🔸 Курганская область — 35
🔸 Республика Хакасия — 35
🔸 Сахалинская область — 35
🔸 Астраханская область — 32
🔸 Костромская область — 31
🔸 Республика Калмыкия — 30
🔸 Кемеровская область — 30
🔸 Республика Северная Осетия — 29
🔸 Республика Алтай — 28
🔸 Республика Ингушетия — 27
🔸 Магаданская область — 22
🔸 Вологодская область — 21
🔸 Удмуртская Республика — 20
🔸 Калининградская область — 17
🔸 Чеченская Республика — 9
🔸 Республика Крым — 8
🔸 Еврейская АО — 4
Всего на сегодняшний день в России выявлен 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.
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