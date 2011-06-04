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Коронавирус в России: умерли ещё 92 человека

сегодня 14:34

Фото pixabay.com

В России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса; умерли 92 человека.

За последние сутки в России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 32% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 342 человека.

🔸 Москва — 885

🔸 Московская область — 467

🔸 Ханты-Мансийский АО — 319

🔸 Санкт-Петербург — 221

🔸 Нижегородская область — 217

🔸 Иркутская область — 209

🔸 Воронежская область — 196

🔸 Свердловская область — 192

🔸 Челябинская область — 174

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 156

🔸 Красноярский край — 153

🔸 Республика Тыва — 140

🔸 Ростовская область — 124

🔸 Архангельская область — 117

🔸 Саратовская область — 110

🔸 Ульяновская область — 109

🔸 Новосибирская область — 102

🔸 Волгоградская область — 101

🔸 Приморский край — 84

🔸 Тульская область — 82

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 82

🔸 Ставропольский край — 79

🔸 Алтайский край — 78

🔸 Ивановская область — 77

🔸 Курская область — 74

🔸 Республика Дагестан — 73

🔸 Мурманская область — 72

🔸 Республика Саха (Якутия) — 72

🔸 Хабаровский край — 72

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 70

🔸 Пензенская область — 70

🔸 Белгородская область — 69

🔸 Брянская область — 69

🔸 Псковская область — 69

🔸 Республика Коми — 64

🔸 Новгородская область — 62

🔸 Чувашская Республика — 62

🔸 Оренбургская область — 62

🔸 Пермский край — 61

🔸 Краснодарский край — 59

🔸 Томская область — 59

🔸 Самарская область — 55

🔸 Забайкальский край — 55

🔸 Владимирская область — 53

🔸 Тверская область — 53

🔸 Республика Башкортостан — 53

🔸 Омская область — 52

🔸 Ленинградская область — 51

🔸 Республика Мордовия — 49

🔸 Тюменская область — 49

🔸 Республика Бурятия — 49

🔸 Липецкая область — 47

🔸 Тамбовская область — 46

🔸 Ярославская область — 45

🔸 Калужская область — 44

🔸 Смоленская область — 42

🔸 Камчатский край — 42

🔸 Рязанская область — 41

🔸 Республика Татарстан — 40

🔸 Кировская область — 40

🔸 Амурская область — 38

🔸 Орловская область — 37

🔸 Республика Марий Эл — 36

🔸 Республика Карелия — 35

🔸 Республика Адыгея — 35

🔸 Курганская область — 35

🔸 Республика Хакасия — 35

🔸 Сахалинская область — 35

🔸 Астраханская область — 32

🔸 Костромская область — 31

🔸 Республика Калмыкия — 30

🔸 Кемеровская область — 30

🔸 Республика Северная Осетия — 29

🔸 Республика Алтай — 28

🔸 Республика Ингушетия — 27

🔸 Магаданская область — 22

🔸 Вологодская область — 21

🔸 Удмуртская Республика — 20

🔸 Калининградская область — 17

🔸 Чеченская Республика — 9

🔸 Республика Крым — 8

🔸 Еврейская АО — 4

Всего на сегодняшний день в России выявлен 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
коронавирус

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