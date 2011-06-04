Коронавирус уголовный: сразу два дела возбудили в Кузбассе из-за массового заражения стариков

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В Кемеровской области прокурорские проверки по фактам заражения постояльцев домов престарелых коронавирусом завершились уголовными делами; возбуждено сразу два.

Двумя уголовными делами завершились прокурорские проверки в частных пансионатах для пожилых людей в Новокузнецке. В конце мая и в начале июня там были зарегистрированы вспышки коронавируса среди постояльцев.

В ходе проверок были выявлены нарушения противоэпидемических требований, что и послужило причиной массового заражения постояльцев в филиалах пансионата в Куйбышевском и в Кузнецком районах города. В общей сложности заболели 37 человек.

«Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ: первая — «нарушение санитарно-эпидемиологических правил», вторая: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемых в этих уголовных делах нет, их ещё предстоит установить. В настоящее время ведётся предварительное расследование, которое находится на контроле прокуратуры», — сообщили газете «Кузбасс» в прокуратуре области.

Напомним, 22 июня вспышка коронавируса зарегистрирована в доме престарелых в Кемерове.