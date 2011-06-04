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Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 26 июня - иск к американской судоходной компании, перестановки в правительстве Казахстана, расследование смертей в испанских домах престарелых

сегодня 01:30

Фото pixabay.com, wikipedia.org

Испанская прокуратура расследует дела о смерти постояльцев домов престарелых во время пандемии, казахстанский министр лишился поста из-за заражения коронавирусом, власти Украины рассказали, когда в стране будет отменен карантин; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 26 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 9 278 582 человека, из которых 477 480 — умерли, 4 649 708 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
МИР 9278582 97702 477480 4469708
США 2347022 34720 121228 647548
БРАЗИЛИЯ 1145906 39436 52645 627963
РОССИЯ 613994 7113 8605 375164

Иск к американской судоходной компании

Более тысячи пассажиров круизного лайнера Zaandam подали коллективный иск к оператору судна Holland America из-за вспышки коронавируса на борту. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на USA Today. Заявители требуют финансовой компенсации, а также изменения подхода компании к организации путешествий. Они считают, что компания знала о распространении инфекции на других кораблях, но не предприняла никаких мер по предотвращению вспышки на данном лайнере.

Пассажиры хотят, чтобы оператор сообщал клиентам о масштабах заболевания на своих суднах, дезинфицировал помещения, создал протоколы по социальному дистанцированию, высаживал на сушу заразившихся. Деятельность компании также стала объектом расследования в Конгрессе США.

Отмена карантина в Украине

Власти Украины сообщили, что карантин в стране отменят только после утверждения протокола лечения или вакцинации населения от коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что и июнь, и июль страна проживет в карантинных ограничениях. За последние сутки в Украине заразились еще 994 человека.

Карантин в стране действует с 12 марта. С 11 мая власти начали смягчать ограничительные меры. На первом из пяти этапов ослабления ограничений власти возобновили работу парикмахерских и салонов красоты, летних веранды кафе,непродовольственных магазины, разрешили гулять в парках. 22 мая стартовал второй этап: к работе вернулись общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

Перестановки в правительстве Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра здравоохранения страны. Им стал Алексей Цой. Ранее этот пост занимал Елжан Биртанов, покинувший его из-за инфицирования коронавирусом.

Экс-глава казахстанского минздрава сообщил о своем заражении 14 июня. Также Биртанов рассказал, что ему пришлось лечь в больницу для лечения.

Расследование заражений в испанских домах престарелых

В Испании прокуратура открыла более 20 уголовных дел в связи со смертью постояльцев домов престарелых на фоне пандемии коронавируса. Всего в стране возбуждено 240 подобных дел, при этом в Мадриде — 105, в Каталонии — 43.

Во время эпидемии в Испании хуже всего дела обстояли в домах престарелых. До сих пор минздрав не назвал точные данные о жертвах в подобных центрах. Из-за перегрузки системы здравоохранения постояльцам не делали тесты ПЦР и редко госпитализировали. Общественные организации сообщали о смерти 19,5 тысячи стариков с симптомами коронавируса.

Напомним, 25 министр культуры РФ назвал дату открытия кинотеатров в России.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

карантин
Казахстан
Украина
коронавирус

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