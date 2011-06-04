Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 26 июня - иск к американской судоходной компании, перестановки в правительстве Казахстана, расследование смертей в испанских домах престарелых
Фото pixabay.com, wikipedia.org
Испанская прокуратура расследует дела о смерти постояльцев домов престарелых во время пандемии, казахстанский министр лишился поста из-за заражения коронавирусом, власти Украины рассказали, когда в стране будет отменен карантин; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.
К 26 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 9 278 582 человека, из которых 477 480 — умерли, 4 649 708 — выздоровели.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ
|ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|МИР
|9278582
|97702
|477480
|4469708
|США
|2347022
|34720
|121228
|647548
|БРАЗИЛИЯ
|1145906
|39436
|52645
|627963
|РОССИЯ
|613994
|7113
|8605
|375164
Иск к американской судоходной компании
Более тысячи пассажиров круизного лайнера Zaandam подали коллективный иск к оператору судна Holland America из-за вспышки коронавируса на борту. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на USA Today. Заявители требуют финансовой компенсации, а также изменения подхода компании к организации путешествий. Они считают, что компания знала о распространении инфекции на других кораблях, но не предприняла никаких мер по предотвращению вспышки на данном лайнере.
Пассажиры хотят, чтобы оператор сообщал клиентам о масштабах заболевания на своих суднах, дезинфицировал помещения, создал протоколы по социальному дистанцированию, высаживал на сушу заразившихся. Деятельность компании также стала объектом расследования в Конгрессе США.
Отмена карантина в Украине
Власти Украины сообщили, что карантин в стране отменят только после утверждения протокола лечения или вакцинации населения от коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что и июнь, и июль страна проживет в карантинных ограничениях. За последние сутки в Украине заразились еще 994 человека.
Карантин в стране действует с 12 марта. С 11 мая власти начали смягчать ограничительные меры. На первом из пяти этапов ослабления ограничений власти возобновили работу парикмахерских и салонов красоты, летних веранды кафе,непродовольственных магазины, разрешили гулять в парках. 22 мая стартовал второй этап: к работе вернулись общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Перестановки в правительстве Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра здравоохранения страны. Им стал Алексей Цой. Ранее этот пост занимал Елжан Биртанов, покинувший его из-за инфицирования коронавирусом.
Экс-глава казахстанского минздрава сообщил о своем заражении 14 июня. Также Биртанов рассказал, что ему пришлось лечь в больницу для лечения.
Расследование заражений в испанских домах престарелых
В Испании прокуратура открыла более 20 уголовных дел в связи со смертью постояльцев домов престарелых на фоне пандемии коронавируса. Всего в стране возбуждено 240 подобных дел, при этом в Мадриде — 105, в Каталонии — 43.
Во время эпидемии в Испании хуже всего дела обстояли в домах престарелых. До сих пор минздрав не назвал точные данные о жертвах в подобных центрах. Из-за перегрузки системы здравоохранения постояльцам не делали тесты ПЦР и редко госпитализировали. Общественные организации сообщали о смерти 19,5 тысячи стариков с симптомами коронавируса.
Напомним, 25 министр культуры РФ назвал дату открытия кинотеатров в России.
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