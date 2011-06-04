Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 25 июня

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

За сутки в Новосибирской области выявлено ещё 102 случая коронавируса; ещё немного и в регионе будет 5,5 тысяч заболевших.

Приближаемся к 5,5 тысячам

По данным оперативного штаба, суточный прирост заболевших коронавирусом в Новосибирской области составил 102 человека.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса в регионе 5 458 человек.

В числе заболевших 343 ребёнка.

Снова четыре смерти

Ещё четыре человека умерли от коронавируса в новосибирских больницах.

«Скончались еще четыре пациента – двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года. И две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека», — говорится в сообщении штаба.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 31 пациент.

Дети и взрослые в больницах

В детскую больницу №3 госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 254.

В больницы районов области госпитализировано 515 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Напомним, в Кемеровской области возбудили два уголовных дела из-за вспышек коронавируса в домах престарелых.