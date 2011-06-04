Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 25 июня
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
За сутки в Новосибирской области выявлено ещё 102 случая коронавируса; ещё немного и в регионе будет 5,5 тысяч заболевших.
По данным оперативного штаба, суточный прирост заболевших коронавирусом в Новосибирской области составил 102 человека.
Общее число подтверждённых случаев коронавируса в регионе 5 458 человек.
В числе заболевших 343 ребёнка.
Ещё четыре человека умерли от коронавируса в новосибирских больницах.
«Скончались еще четыре пациента – двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года. И две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека», — говорится в сообщении штаба.
В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ – 31 пациент.
В детскую больницу №3 госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 254.
В больницы районов области госпитализировано 515 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Напомним, в Кемеровской области возбудили два уголовных дела из-за вспышек коронавируса в домах престарелых.
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