Коронавирус в России: последние новости к 26 июня – открытие кинотеатров, самоизоляция алтайского губернатора, вспышка в детсаду в Кузбассе

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, администрации Алтайского края

Власти планируют открыть кинотеатры к 15 июля, губернатор Алтайского края самоизолировался из-за заражения сотрудников, в Туве объявят день траура в связи с кончиной верховного ламы; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 7113 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 613 994 человека.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 613994 7113 8605 375164 МОСКВА 217791 885 3669 142194 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 55853 467 832 29002 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23071 221 961 15100

Вспышка в детсаду в Кузбассе

Власти Кемеровской области закрыли на карантин детский сад в поселке Промышленная. Причиной стало заражение сотрудника коронавирусом.

Работник учреждения заболел 15 июня. В число контактных лиц вошли 16 детей и 23 сотрудника, которых отправили на самоизоляцию до 30 июня. В помещении провели дезинфекцию.

Самоизоляция алтайского губернатора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ушел на самоизоляцию из-за заражения нескольких сотрудников администрации. Он будет работать в дистанционном режиме из дома.

«Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас продолжать придерживаться мер безопасности и профилактики против коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких», – прокомментировал Виктор Томенко.

День траура в Туве

Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил, что 26 июня в республике будет днем траура из-за смерти верховного ламы. О заражении буддистского священнослужителя стало известно 10 июня. В связи с тяжелым состояния Джампела Лодоя ввели в медикаментозную кому. 23 июня верховный лама скончался.

Смерть лаборантки в Липецкой области

В Липецкой области умерла лаборантка Хлевинской районной больницы. Она стала третьим погибшим медиком с коронавирусной инфекцией в регионе. Пациентке было 67 лет, также у нее было тяжелая патология сердечно-сосудистой системы.

Всего в Липецкой области зафиксировано 3583 случая заражения коронавируса,. Выздоровели 2186 человек, погибли — 14.

Открытие кинотеатров в России

Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что кинотеатры могут открыться к 15 июля. Точные сроки будут зависеть от эпидемиологической обстановки в стране и крупных городах-миллионниках. Главы регионов будут самостоятельно выбирать дату возобновления работы кинотеатров.

Напомним, 25 июня стало известно, что в Якутии приостановили добычу алмазов.