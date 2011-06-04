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Кремль назвал дату нового обращения Путина к россиянам

сегодня 22:44

Фото kremlin.ru

Президент РФ может выступить с очередным обращением к нации в ближайшее время; оно будет посвящено поправкам в Конституцию.

Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам в ближайший понедельник, 29 июня. Об этом в четверг со ссылкой на источники в администрации президента сообщает РБК.

По данным издания, обращение будет посвящено поправкам в действующую Конституцию РФ. РБК не располагает подтверждением информации от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Последний раз Путин обращался к россиянам 23 июня. Тогда речь шла о мерах поддержки населения и экономики в период эпидемии коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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