Крым готов встречать гостей: погреться на солнышке можно уже в начале июля

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Главный курорт страны 1 июля начнет принимать отдыхающих из других регионов России; журналисты выяснили, во сколько обойдётся отпуск на юге.

На полуострове постепенно снимают ограничения: уже 1 июля отели и санатории начнут принимать отдыхающих из других регионов России, также откроются пляжи. Журналисты издания "Московский Комсомолец в Новосибирске" выяснили, в какую сумму обойдётся отдых в Крыму и на какие турпрограммы стоит обратить внимание.

Собирающимся на отдых следует помнить, что меры предосторожности от вируса соблюдать придётся. Благо рекомендации такие же, как дома: носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию в полтора метра между людьми в общественных местах; оставаться дома при признаках ОРВИ и недомогании.



Билеты на самолёт из Новосибирска до Симферополя туда-обратно на двоих взрослых и двоих детей (до 12 лет) стоят около 60000* рублей. Рейс не прямой — с одной пересадкой в Москве. Если предпочитаете лететь без перерыва – за спокойствие придётся заплатить около 100 тысяч рублей.

На поезд прямых рейсов нет – пересадки минимум в двух городах: Москва, Нижневартовск и Тюмень, на выбор. Билет в Крым на 29 июня будет стоить примерно 6000 рублей плацкарт и 10000 рублей в купе – за одного взрослого.

Жильё удобнее всего выбирать на сервисе Hotellook, он сортирует запросы по цене. Прямо в центре Симферополя можно найти дешёвый капсульный отель, хороший вариант для одного-двоих. На этом сайте цены варьируются от 20000 до 92000 за 13 ночей.

Пл данным "МК в Новосибирске", на всю семью двухнедельное проживание в недорогом хостеле обойдётся в 33600 р. Бонус для молодых семей – дети до 16 лет размещаются бесплатно. Море в 15 минутах ходьбы, удобные номера с кухнями, приветливый персонал.



Вариант для активных — «Discovery Крым 14 дней», это такая программа максимум для отдыхающих. Тур стартует в Симферополе. Всё почти как на работе – всего два дня отдыха, а остальные 12 дней «усердный труд»: рыбалка, верховая езда, заповедники, сафари и купание в водопаде, а также все достопримечательности, какие только можно найти в Крыму. Стоимость такого развлечения на одного человека – 51100 рублей.

Во сколько в итоге обойдется отдых в Крыму семье из четырёх человек с перелётом Новосибирск — Симферополь – Новосибирск? Опытные туристы советуют брать с собой на еду и развлечения сумму из расчёта 3000 рублей на человека. Таким образом, семейный отдых будет стоить 200-250 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что российские туроператоры снизили стоимость туров по России.