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Массовая гибель пчёл под Новосибирском заинтересовала следователей

сегодня 16:16

Фото Pixabay

Следственный комитет начал проверку после сообщений о массовой гибели пчёл; жители Колыванского района уверены, что полосатые насекомые гибнут от химикатов.

Пчёлы массово гибнут в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, об этом заявили местные жители.

Со слов очевидцев, гибель насекомых может быть связана с химикатами, которые распыляют на пасеках — ими обрабатывали цветущие рапсовые поля. Проблема в том, что жителей села не предупредили заранее об использовании химических средств.

Следственный комитет начал доследственную проверку. Возможно возбуждение уголовного дела по признакам статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с вредителями растений).

Напомним, в середине июня Сиб.фм писал, что Новосибирску грозит нашествие крыс.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

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Комментарии

25.06.20 в 18:10

Плотникова Ирина Валертевна

Цитата: Со слов очевидцев, гибель насекомых может быть связана с химикатами, которые распыляют на пасеках — ими обрабатывали цветущие рапсовые поля« Это точно писал журналист?! Во-первых, распыляли на полях, а не на пасеках! Во-вторых, рапс на момент распыления ещё не цвёл! Свяжитесь со мной, у нас с мужем пасека в этом селе.

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