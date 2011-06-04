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Министр культуры назвала дату открытия кинотеатров в России

сегодня 20:45

Фото с сайта pixabay.com

Министр культуры РФ рассказал, когда в России откроются кинотеатры; ограничения всё равно будут действовать.

Стала известна дата открытия кинотеатров на территории РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление министра культуры Ольгу Любимову.

Кинотеатры начнут работать с 15 июля. Дата открытия зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. При этом кинотеатрам придется соблюдать ряд ограничений, отметила Любимова.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в доме правительства 2 июня говорил, что кинотеатры откроются в середине июля.

Стоит отметить, что Любимова подписала 17 марта приказ о закрытии кинотеатров, находящихся в ведении Министерства культуры России.

Напомним, 24 июня Ростуризм назвал дату открытия популярных туристических направлений.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

кинотеатры
минкульт

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