Министр культуры назвала дату открытия кинотеатров в России

Фото с сайта pixabay.com

Министр культуры РФ рассказал, когда в России откроются кинотеатры; ограничения всё равно будут действовать.

Стала известна дата открытия кинотеатров на территории РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление министра культуры Ольгу Любимову.

Кинотеатры начнут работать с 15 июля. Дата открытия зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе. При этом кинотеатрам придется соблюдать ряд ограничений, отметила Любимова.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в доме правительства 2 июня говорил, что кинотеатры откроются в середине июля.

Стоит отметить, что Любимова подписала 17 марта приказ о закрытии кинотеатров, находящихся в ведении Министерства культуры России.

Напомним, 24 июня Ростуризм назвал дату открытия популярных туристических направлений.