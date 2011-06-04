На ТНТ начнут показывать откровенный сериал “Сладкая жизнь”

Фото телеканала "ТНТ"

Канал ТНТ покажет сериал “Сладкая жизнь” — он о тех, кому сейчас 30 лет; первая трансляция состоится в конце июня.

На телеканале “ТНТ” начнут показывать сериал “Сладкая жизнь”. Первая трансляция состоится 29 июня в 21:00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал принадлежит российской кинокомпании Good Story Media. Историю сериала написали Петр Внуков и Ирина Аркадьева, режиссер – Андрей Джунковский.

Ранее премьера сериала прошла на одной из онлайн платформ. Главные герои “Сладкой жизни” – тридцатилетние жители Москвы.

В ролях: Роман Маякин, участник комедийного шоу ТНТ “Смех без правил” Эдуард Мацаберидзе, Никита Панфилов и Антон Денисенко.

Сюжет строится вокруг того, как представители среднего класса пытаются решить кризис в отношениях с собой и с окружающими. Красок всему добавляет приезд в Москву девушки-танцовщицы по имени Саша, она начала плести интриги, разбивать сердца и зарождать ненависть.

Напомним, 24 июня ТНТ объявил о премьере сериала "Это мы".