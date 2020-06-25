Нанёс 19 ударов ножом: на Алтае ревнивец жестоко зарезал собутыльника

Фото с сайта pixabay.com

Житель Республики Алтай отправится под суд за пьяную поножовщину; убийца может провести за решёткой 15 лет.

6 апреля в селе Майма Республики Алтай произошла трагедия. Во время распития горячительных напитков поссорились двое мужчин. Причиной ссоры стал давний конфликт на почве ревности у хозяин дома взыграла ревность гостя к своей сожительнице. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай.

В ходе ссоры неоднократно судимый 39-летний житель райцентра нанёс 33-летнему жителю Горно-Алтайска не менее 22 ударов руками по голове и туловищу, однако этого злоумышленнику оказалось мало. Он схватил нож и нанёс своему гостю не менее 19 ударов в область шеи и грудной клетки. От серьезных ранений и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Майминский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 29 марта пьяный житель Якутии зарезал семью из четырёх человек.