Настоящее веселье – только с BABA YAGA: не пропускайте видео – в нём волшебный промокод

Фото предоставлено компанией «Галамарт»

Сказки и самые классные игрушки – только от BABA YAGA; в видео – промокод на скидку от бабули.

Во-первых, кто такая BABA YAGA? Если думаете, что злая колдунья из сказок – вот и нет! Современная бабуля очень добрая и лучший друг детей, и, хотя свою самобытность ей удалось сохранить, в настоящий момент она гоняет на гироступе, ведет блог, выступает на разных мероприятиях, снимает вайны... Да много чего еще!

А специально для детей она выпустила приложение «Сказки от Бабы Яги»: его можно скачать совершенно бесплатно (как для Android, так и для iOS) и наслаждаться сказками Андерсена, Пушкина, братьев Гримм, русскими народными... Приложение со сказками от народной бабушки малыши очень любят и готовы слушать истории часами (что является огромным плюсом для родителей).

Кроме того, BABA YAGA приложила руку и к созданию настоящих сказочных игрушек, которые просто очаруют детей! Например, радиоуправляемые«Кощеева колесница» или «Ёжкин бурелом» (одни названия чего стоят)! Суперпроходимые, препятствия объезжают, в разные стороны ездят... Сколько угодно можно кататься – точно не укачает!

Кстати, весь июнь на радиоуправляемые игрушки действует скидка 50% в «Галамарте»; промокод на скидку можно узнать из этого видео. Будете заказывать на сайте – введите промокод при оформлении заказа, будете покупать в магазине – не забудьте сказать его на кассе при оплате покупки!

А как насчет летающей Бабы Яги? Есть и такая — с крылышками. Подставишь ладонь – полетит, наклонишь – задашь направление. Волшебство, не иначе.

Вам было когда-нибудь интересно, как в действительности выглядит избушка Бабы Яги? Что ж, вы можете ее собрать сами и детально рассмотреть: конструктор «Избушка на курьих ножках» даёт такую возможность. Плюс к тому представьте: у всех на полках статуэтки стоят, а у вас – самое что ни есть настоящее жилище самой что ни на есть настоящей Бабы Яги!

Все эти классные игрушки, а также многие другие, можно найти в «Галамарте» и заказать на дом бесплатную доставку.

Выбирайте на любой вкус и цвет: творческие наборы, головоломки, игрушки-антистресс, пазлы, погремушки, раскраски, интерактивные роботы... В общем, все необходимое для отличного детского настроения!

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www.galamart.ru

*Акция «Скидка 50% на игрушки по промокоду из видео» действует с 1 по 30 июня 2020 г.

*Подробности об акции можно узнать на официальном сайте «Галамарт»