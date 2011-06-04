Названа дата первого заседания по делу о гибели журналиста Антона Лучанского в аварии

Фото со страницы ВК Антона Лучанского

Суд начинает рассмотрение уголовного дела о смертельной аварии, где погиб новосибирский журналист; водитель, сбивший Антона Лучанского, был в состоянии наркотического опьянения.

Первое заседание по делу о гибели новосибирского журналиста Антона Лучанского пройдёт 3 июля. Об этом 25 июня сообщается на сайте Калининского районного суда. Уголовное дело поступило в суд ещё в конце мая.

Как ранее сообщал Сиб.фм, авария произошла вечером 30 марта в Калининском районе Новосибирска. Тогда 26-летний Никита Лазьков на своём Mercedes-Benz Е200 CDI наехал на Антона Лучанского — журналист ВГТРК в это время выходил из трамвая. Водитель значительно превысил скорость. Позже выяснилось, что Никита Лазьков в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения.

Лазькову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения). Свою вину мужчина признал.

Напомним, Никита Лазьков с апреля находится под домашним арестом.