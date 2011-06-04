Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Новосибирская полиция устанавливает личность найденного на обочине мужчины

сегодня 09:44

Фото с сайта pixabay.com

Труп неизвестного мужчины найден на обочине дороги в Мошковском районе; полиция пытается установить личность погибшего.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено 16 июня в Мошковском районе на обочине дороги между селами Локти и Белоярка, в месте пересечения с рекой Крутая Черемшанка. На вид мужчине от 40 до 50 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции назвали приметы погибшего: рост около 170-175 сантиметров, одет в серую футболку, тёмные спортивные штаны с эмблемой Nike (c красным поясом на внутренней стороне, на карманах замки с красными язычками), серые трусы-боксеры, чёрные носки.

Причину смерти мужчины в полиции пока не называют.

Всех, кому что-либо известно об обнаруженном мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-28-39, 8-913-724-45-15,8-913-­205-75-02, 8-983-514-36-17.

Напомним, 21 июня в страшной аварии под Новосибирском погибли две 19-летние девушки.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

0

Теги

труп
Мошковский район

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221434
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117567
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109512
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104079
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100830
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97275
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95557
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата