Новосибирская полиция устанавливает личность найденного на обочине мужчины

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Труп неизвестного мужчины найден на обочине дороги в Мошковском районе; полиция пытается установить личность погибшего.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено 16 июня в Мошковском районе на обочине дороги между селами Локти и Белоярка, в месте пересечения с рекой Крутая Черемшанка. На вид мужчине от 40 до 50 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции назвали приметы погибшего: рост около 170-175 сантиметров, одет в серую футболку, тёмные спортивные штаны с эмблемой Nike (c красным поясом на внутренней стороне, на карманах замки с красными язычками), серые трусы-боксеры, чёрные носки.

Причину смерти мужчины в полиции пока не называют.

Всех, кому что-либо известно об обнаруженном мужчине, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-28-39, 8-913-724-45-15,8-913-­205-75-02, 8-983-514-36-17.

Напомним, 21 июня в страшной аварии под Новосибирском погибли две 19-летние девушки.