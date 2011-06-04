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Новосибирские единороссы попросят Мишустина заморозить тарифы на ЖКХ

сегодня 12:50

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Депутаты горсовета Новосибирска просят правительство России не поднимать тарифы; обращение направлено премьер-министру.

Фракция Единой России в Городском совете депутатов приняла решение обратиться к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением о тарифных каникулах для граждан в 2020 году.

«Пандемия внесла очень серьёзные изменения в жизнь многих людей: сократились доходы семей, некоторые остались без работы, повысилась тревожность людей за будущее. В этих условиях мы считаем необходимым не повышать тарифы на электричество, воду, отопление, газ, другие коммунальные услуги для населения, а оставить их на уровне прошлого года до 21 года. Сейчас даже небольшая экономия в семейном бюджете важна! Это дополнительные деньги на питание детей, на поддержание нормального уровня жизни. Это важно и для того, чтобы люди психологически лучше пережили время перемен, время кризиса, когда любая поддержка важна и человек знает, что он не остается один на один с проблемами. Сдерживание тарифов — это то, что мы можем, мы должны сегодня сделать, если мы говорим об укреплении социальной и демографической политики России», — говорится в сообщении, подписанном председателем Совета депутатов Новосибирска Дмитрием Асанцевым.

Напомним, тарифы должны вырасти с 1 июля.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

тарифы
Совет депутатов Новосибирска
Новосибирск

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