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Новосибирский депутат обматерил гаишника, попал на видео и попытался засудить всех за его публикацию: вынесено решение

сегодня 15:35

Фото из открытых источников

Депутат новосибирского Заксобрания в прошлом году стал участником скандала — в сети появилось видео его конфликта с гаишником; он попытался добиться удаления кадров из СМИ через суд, но ситуация обернулась не в его сторону.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков проиграл суд по делу о публикации видео с его участием. Об этом 25 июня сообщается на сайте Ленинского районного суда. Ранее Сиб.фм сообщал, что избранник народа в мае прошлого года сильно поссорился с сотрудником ГИБДД и оскорбил его. Видео конфликта утекло в сеть, что не понравилось Шпакову.

Изначально кадры опубликовали сообщества «АСТ 54» и новосибирский журналист Евгений Митрофанов. В ходе эскалации конфликта тему подхватили, крупные СМИ и новостные агрегаторы — видео появлялось в каждой заметке. Юрий Шпаков решил подать в суд на всех, кто опубликовал скандальную запись. Список ответчиков получился довольно объёмный. Он выглядит так:

Юрий Шпаков объяснял свои претензии тем, что якобы не давал разрешения на публикацию видео с его участием. Суд его доводы весомыми не счёл и оставил иск без удовлетворения. Впрочем, дело Шпакова ещё не завершено — Ленинский суд сегодня рассмотрел иски к другим СМИ. Тут он замахнулся на «Яндекс», Google, Facebook и других гигантов.

Заседание было отложено. Следующее назначено на 7 июля. Заметим, что со страницы Евгения Митрофанова в социальной сети «ВКонтакте» видео удалено без решения суда.

Напомним, сегодня суд в Новосибирске принял решение по делу лже-косметолога.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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