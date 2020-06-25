Новосибирцы боятся за уток в озере: рядом льётся кипяток

Фото и видео из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Возле Гусинобродского шоссе уже около недели из-под земли идёт кипяток; очевидцы опасаются за судьбу местных уток.

Кипяток уже около недели идёт из-под земли за зданием №20к3 на Гусинобродском шоссе. Неподалёку от этого места расположено озеро с утками, сообщает анонимный источник в группе «АСТ-54».

По словам очевидца, после звонков в службу жизнеобеспечения города реакции коммунальщиков не последовало.

«Неподалёку от этого места находится озеро, в котором обитают утки. Очень жаль, если они пострадают или это уже произошло», — переживает новосибирец.



Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе СГК.

«При проведении гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ-5 в районе Гусинобродского шоссе образовался дефект на трубопроводе. Участок отключен, в ближайшее время бригада энергетиков будет проводить ремонт. Данное повреждение не повлияет на своевременную подачу горячей воды жителям», — сказали в компании.



Также в СГК попросили соблюдать осторожность в зонах испытаний теплосетей. В таких местах дополнительно установили предупреждения.

«О выходе воды на поверхность, обо всех обнаруженных повреждениях просим сообщать по телефону: 289-01-47», — добавили в пресс-службе СГК.



Напомним, на улице Никитина в Новосибирске лопнула труба: вода разлилась по проезжей части.