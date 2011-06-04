Новосибирцы заблокировали движение на Бугринском и Димитровском мостах, чтобы посмотреть салют

Фото и видео со страницы группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске 24 июня, в день, когда прошёл салют в честь парада Победы, горожане оккупировали сразу два моста; власти, про них, похоже, забыли.

Жители Новосибирска вечером 24 июня не моги посмотреть салют с излюбленного места – Октябрьского моста. Там работали наряды полиции и эвакуаторы.

Но власти, кажется, забыли, что в городе есть ещё два моста. Этим и воспользовались автомобилисты и устроили пробки на Димитровском и Бугринском мостах. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Власти, кажется, забыли о существовании этих переправ. Тут не было полиции и эвакуаторов.

Пользователи сети живо отреагировали на информацию и не поддержали любителей посмотреть на праздничный салют.

«Снял видео пробки, ехал навстречу, выкладывать не буду, там нет ни одного печатного слова. Привет зрителям салюта, особенно от скорой, которая пыталась проехать. Насколько надо быть недоумком, чтобы парковаться на мосту в три ряда?»;

«Каждым годом народ все больше деградирует»;

«Стадо баранов. Салют они не видели. Недоумки», — написали подписчики группы.

Напомним, Сиб.фм сделал подборку самых ярких залпов салюта 24 июня.