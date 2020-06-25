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Обратная сторона салюта: как готовили фейерверк в Новосибирске и кто стрелял

25.06.2020 08:32

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

День парада Победы в Новосибирске завершился праздничным залпом из гаубиц и салютных установок; фотокорреспондент Сиб.фм увидел, как военные готовили шоу.

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в честь Дня Победы провели праздничный салют на берегу реки Оби в Новосибирске. Для залпов использовались 122-миллиметровые орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. По традиции их установили на пляже «Наутилус» напротив Михайловской набережной.

Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов своими глазами увидел, как готовились военные. И даже снял первый залп.

Всего артиллеристы Центрального военного округа произвели 30 залпов из гаубиц Д-30, что составило 120 холостых выстрелов. Свыше шестисот фейерверочных изделий «Ассоль» и «Вега» осветили небо над Новосибирском. Сообщили в пресс-службе ЦВО.

Напомним, чтобы посмотреть салют, новосибирцы заблокировали движение по Димитровскому и Бугринскому мостам.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

салют
Новосибирск

Комментарии

25.06.20 в 09:44

Голомянов

Новосибирцы так салют и не увидели. Салют где-то сильно запрятали

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