Переходил на красный: восьмилетний ребёнок попал под колёса в Новосибирске

Фото ГИБДД

В Новосибирске ребёнка сбила машина; мальчик переходил дорогу на красный, а водитель не успел остановиться.

Восьмилетний мальчик попал под колёса автомобиля на улице Кропоткина в Новосибирске. Об этом 25 июня сообщили в группе пропаганды ГИБДД. Инцидент произошёл около 18:30 часов.

Как добавили в ГИБДД, водитель ВАЗ-2107 двигался в сторону Красного проспекта и около дома №119 перед ним на дорогу выбежал ребёнок. По предварительной информации, мальчик переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

Водитель не успел остановиться перед несовершеннолетним пешеходом и наехал на него. С множественными ушибами ребёнка госпитализировали.

Напомним, 23 июня видео аварии с участием 8-летнего ребёнка под Новосибирском попало в сеть.