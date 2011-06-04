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Переходил на красный: восьмилетний ребёнок попал под колёса в Новосибирске

сегодня 21:33

Фото ГИБДД

В Новосибирске ребёнка сбила машина; мальчик переходил дорогу на красный, а водитель не успел остановиться.

Восьмилетний мальчик попал под колёса автомобиля на улице Кропоткина в Новосибирске. Об этом 25 июня сообщили в группе пропаганды ГИБДД. Инцидент произошёл около 18:30 часов.

Как добавили в ГИБДД, водитель ВАЗ-2107 двигался в сторону Красного проспекта и около дома №119 перед ним на дорогу выбежал ребёнок. По предварительной информации, мальчик переходил проезжую часть на красный сигнал светофора.

Водитель не успел остановиться перед несовершеннолетним пешеходом и наехал на него. С множественными ушибами ребёнка госпитализировали.

Напомним, 23 июня видео аварии с участием 8-летнего ребёнка под Новосибирском попало в сеть.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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