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Песков проголосовал по поправкам к Конституции РФ в машине по дороге на работу

сегодня 18:55

Фото wikipedia.org

В Москве стартовало досрочное голосование; Дмитрий Песков сделал свой выбор со смартфона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал по поправкам в Конституцию РФ прямо в машине по дороге на работу. Об этом сообщили РИА “Новости”.

Чиновника использовал систему электронного голосования, действующую для жителей Москвы.

"Я уже проголосовал. Я дня три тому назад на сайте mos.ru, я там зарегистрирован, я прекрасно там отправил заявку и попробовал проголосовать вчера вечером — естественно, не работало, потому что еще не было голосования. А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал", — рассказал Песков.

Напомним, 25 июня в Новосибирской области началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

голосование
Конституция
Песков

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