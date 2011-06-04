Песков сказал, когда Путин проголосует по поправкам в Конституцию

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Песков сегодня проголосовал по поправкам в Конституцию; по его словам, Путин может сделать это в ближайшее время.

Владимир Путин может проголосовать по поправкам в Конституцию 1 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отвечал на вопрос о том, будет ли Путин пользоваться электронным голосованием.

«Как любой гражданин РФ, он может воспользоваться возможностью электронного голосования, будучи жителем Москвы, он может досрочно посетить избирательный участок, и он может прийти уже непосредственно в день голосования — 1 июля — на избирательный участок», — сказал Песков.

Ранее сам Песков проголосовал по поправкам 25 июня. Он сделал это удалённо, находясь в машине. В этот момент пресс-секретарь главы государства направлялся на работу.

Напомним, 25 июня в Новосибирске стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию.