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Планируем уикенд: какая погода ждёт новосибирцев в выходные

сегодня 19:23

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске в субботу и воскресенье ожидается жаркая погода; в субботу синоптики прогнозируют утреннюю грозу.

В последние выходные месяца – 27 и 28 июня новосибирцы могут смело планировать досуг под открытым небом. Погода будет этому способствовать. По крайней мере, жару обещает сервис Gismeteo, а вот в пятницу, 26 июня, к вечеру ожидается дождь.

Последний рабочий день короткой недели порадует новосибирцев тёплой, сухой погодой с ветром 4-9 м/с, который усилится к вечеру до 12 м/с. Его потоки принесут в город переменную облачность и небольшой дождь. Днём воздух прогреется до 28 градусов.

В субботу, 27 июня, по данным синоптиков, в Новосибирске с утра ожидается гроза. Во второй половине дня осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-восточной стороны со скоростью 4 м/с. Столбик термометра поднимется до +21...+30 градусов по Цельсию. К вечеру ожидается небольшое понижение температуры до +26.

В воскресенье, 28 июня, жара немного отступит, но при этом, весь день будет ясно. Осадков не предвидится. Температура воздуха дойдёт до +23...+25 градусов. К вечеру столбик термометра опустится до отметки +17. На небе будет также облачно с небольшими прояснениями. Скорость ветра составит 6-9 м/с.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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