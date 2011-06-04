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Почувствовала свободу: разведённая Муцениеце начала публиковать откровенные фото

сегодня 20:01

Фото с instagram.com

После развода с Павлом Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала откровенные фото в бикини в instagram; подписчики в восторге.

Актриса Агата Муцениеце сфотографировалась в бикини во время отдыха. Фото опубликованы в instagram.com

“Не бывает много фото в купальнике” – подпись к фотографии.

Подписчики оценили снимок.

“Худенькая, хорошенькая) На вид 25. Удачи вам во всем Агата” – пишет пользователь @marinamarina8421

“Чтобы он понял,кого потерял!!!!” – комментирует @valeriaaaa18

“Не зря по утрам бегала” – пишет @saveleva1lena

Агата ранее в интервью рассказывала о том, что её бывший муж Павел Прилучный запрещал ей носить слишком откровенные наряды. В начале июня пара оформила развод.

Напомним, 19 июня Павел Прилучный пожаловался на одиночество после развода.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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