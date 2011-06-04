Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Погода в Новосибирске на 25 июня: жара перед грозой

сегодня 05:05

Фото Pixabay

В Новосибирске сегодня будет жарко и ветрено; следующие два дня могут отличиться грозой.

В четверг, 25 июня, в Новосибирске ожидается жаркая погода. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём поднимется до +25 градусов. Во второй половине дня возможно усиление ветра до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается. Стоит отметить, что в следующие два дня, 26 и 27 июня, ожидается небольшая гроза.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221414
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117554
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
108748
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
103671
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100817
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97131
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95545
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата