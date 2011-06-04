Погода в Новосибирске на 25 июня: жара перед грозой

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В Новосибирске сегодня будет жарко и ветрено; следующие два дня могут отличиться грозой.

В четверг, 25 июня, в Новосибирске ожидается жаркая погода. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём поднимется до +25 градусов. Во второй половине дня возможно усиление ветра до 8 метров в секунду. Осадков не ожидается. Стоит отметить, что в следующие два дня, 26 и 27 июня, ожидается небольшая гроза.