Полетят на курорт: в Сибири открывается авиасообщение с Белокурихой

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Два региона Сибири свяжет новый регулярный авиарейс; несколько раз в неделю самолёты будут летать из Горно-Алтайска в Белокуриху.

С 3 июля авиакомпания «СиЛа» («Сибирская лёгкая авиация») начинает пассажирские перевозки между Республикой Алтай и Алтайским краем по маршруту Горно-Алтайск – Белокуриха. Первый рейс отправится 3 июля.

Стоимость билета от 1 500 до 3 000 рублей в одну сторону. Полёты будут осуществляться утром и вечером несколько раз в неделю. Рейсы будет обслуживать турбовинтовой самолёт L-410.

Согласно расписанию, улететь из Горно-Алтайска в Белокуриху можно будет по понедельникам и пятницам в 19:00, а в Горно-Алтайск по вторникам и субботам в 08:00.

Представитель перевозчика Михаил Богданов сообщил Сиб.фм о том, что аэродром в Белокурихе был реконструирован и оборудован силами авиакомпании и уже готов к приёму рейсов. Кроме того, по его словам, по прилёту в Белокуриху пассажиров по городу-курорту будет развозить автобус. Услуга уже включена в стоимость билета.

Также Михаил Богданов подчеркнул, что авиакомпания планирует расширить географию полётов и запустить рейсы из Белокурихи из ряда сибирских городов, в том числе, Томска и Новосибирска.

Напомним, со 2 июня авиакомпания S7 запустила прямой рейс из Новосибирска в Волгоград.