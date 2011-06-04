Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Полетят на курорт: в Сибири открывается авиасообщение с Белокурихой

сегодня 17:44

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Два региона Сибири свяжет новый регулярный авиарейс; несколько раз в неделю самолёты будут летать из Горно-Алтайска в Белокуриху.

С 3 июля авиакомпания «СиЛа» («Сибирская лёгкая авиация») начинает пассажирские перевозки между Республикой Алтай и Алтайским краем по маршруту Горно-Алтайск – Белокуриха. Первый рейс отправится 3 июля.

Стоимость билета от 1 500 до 3 000 рублей в одну сторону. Полёты будут осуществляться утром и вечером несколько раз в неделю. Рейсы будет обслуживать турбовинтовой самолёт L-410.

Согласно расписанию, улететь из Горно-Алтайска в Белокуриху можно будет по понедельникам и пятницам в 19:00, а в Горно-Алтайск по вторникам и субботам в 08:00.

Представитель перевозчика Михаил Богданов сообщил Сиб.фм о том, что аэродром в Белокурихе был реконструирован и оборудован силами авиакомпании и уже готов к приёму рейсов. Кроме того, по его словам, по прилёту в Белокуриху пассажиров по городу-курорту будет развозить автобус. Услуга уже включена в стоимость билета.

Также Михаил Богданов подчеркнул, что авиакомпания планирует расширить географию полётов и запустить рейсы из Белокурихи из ряда сибирских городов, в том числе, Томска и Новосибирска.

Напомним, со 2 июня авиакомпания S7 запустила прямой рейс из Новосибирска в Волгоград.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

0

Теги

Сибирь
авиация
Республика Алтай
Белокуриха

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221596
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117601
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
109544
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
104109
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100860
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97300
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95587
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата