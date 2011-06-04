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Православная часовня у клиники Мешалкина в Новосибирске попала под суд

сегодня 11:42

Фото с сайта mapio.net

Часовня на территории клиники Мешалкина в Новосибирске оказалась самовольной постройкой; по решению Арбитражного суда объект перешёл в собственность Российской Федерации.

Арбитражный суд Новосибирской области признал право собственности Российской Федерации на построенную в 2008 году православную часовню на территории клиники имени академика Е.Н. Мешалкина. Об этом сообщает пресс-служба территориального Управления Росимущества, по иску которого и было принято решение.

Как сообщается на сайте ведомства, православная часовня построена в честь выдающихся хирургов страны на федеральном земельном участке, принадлежащем клинике на праве бессрочного пользования. Часовня в честь выдающихся хирургов страны площадью 5,4 квадратных метра установлена рядом с памятником Евгению Николаевичу Мешалкину.

«Поскольку своевременно необходимые разрешения на строительство часовни получены не были, она является самовольной постройкой, и в этом случае ответчиком по иску застройщика является орган местного самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка», — пояснил руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов.

Суд признал, что часовня выполняет "социально важную и общественно полезную функцию, связанную с основным направлением деятельности ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина» по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с тяжелыми формами заболеваний в области кардиологии и онкологии".

После вступления в силу решения арбитражного суда объект будет внесён в реестр федерального имущества, осуществлена регистрация права собственности Российской Федерации, затем часовню закрепят на праве оперативного управления за ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина» для использования по её прямому назначению.
Напомним, в феврале нового директора клиники Мешалкина Александра Чернявского утвердили в должности.

Автор:
Денис Калин

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Теги

часовня
Новосибирск

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