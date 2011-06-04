Россиян ждёт ещё одна короткая рабочая неделя

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Выходной 1 июля связан с голосованием по поправкам к Конституции; работающие в этот день получат оплату в двойном размере.

Очередная короткая рабочая неделя ждёт россиян в связи с тем, что 1 июля объявлено выходным днём. Это связано с проведением всенародного голосования по поправкам в Конституцию страны.

Как уточнили в Роструде, день всенародного голосования — 1 июля — будет оплачиваться как выходной день. То есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, июльская оплата не уменьшится.

По желанию работника, который выйдет на работу 1 июля, он может получить для отдыха другой день.

"В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается", — уточнили в ведомстве.

Напомним, текущая рабочая неделя в России — тоже короткая: из-за парада Победы 24 июня было выходным днём.