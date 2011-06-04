Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Москве ночью прогремят залпы в честь Дня Победы после праздничного парада; площадка держится в секрете, но будет доступен прямой эфир.

Салют в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне пройдёт в Москве 24 июня. Сообщается, что начало перенесли на час позже — первые залпы прогремят в 22:50 по московскому времени.

Площадка, откуда будут пускать фейерверки, держится в секрете, чтобы не вызвать большого скопления людей.

Прямую трансляцию салюта проводит телеканал «Россия 24».