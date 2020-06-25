Сдал на металлолом: в Кузбассе вандал разграбил могилу ветерана ВОВ
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, vk.com/chplk
В Ленинск-Кузнецке ограбили могилу ветерана ВОВ; злоумышленник собирался продать ограду в пункт приема металлопроката.
В Кузбассе полиция задержала жителя Ленинска-Кузнецкого, который подозревается в порче могилы ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА “Новости".
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, угрозу убийством и управление транспортом в нетрезвом виде 24-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что похищенные металлические детали сдал в пункт приема металлов, а вырученные денежные средства потратил", – цитирует агентство пресс-службу местного МВД.
Проверку проводит также следственное управление по региону. После её окончания будет принято решение в соответствии с законодательством.
Накануне, 24 июня, в день проведения парада Победы в СМИ и соцсетях появилась информация, что на кладбище в Ленинске-Кузнецком неизвестный злоумышленник осквернил могилу ветерана ВОВ.
Напомним, 23 июня вандалы пытались вскрыть пивной ларек в Новосибирске.
Комментарии
Елена
Дети это все те кто учится в школах и вузах. Так какого хрена мы не можем получить выплату. Чё не дети что ли . Платили мы всю жизнь налоги и теперь добрые дяди 16 летних 18 летних просто киданули.
Елена
Дети это все те кто учится в школах и вузах. Так какогофига мы не можем получить выплату. Чё не дети что ли . Платили мы всю жизнь налоги и теперь добрые дяди 16 летних 18 летних просто киданули.
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