Семья Ефремовых выиграла суд

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Жена попавшего в смертельное ДТП Михаила Ефремова выиграла суд; Софья Кругликова отсудила 120 тысяч рублей.

Супруга Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП, выиграла суд. Об этом 25 июня сообщает телеграм-канал Mash. По данным канала, Софья Кругликова судилась с управляющей компанией.

Как сообщает Mash, жена Ефремова подала в суд на «Жилищник» после того, как на её автомобиль Suzuki упала сосулька с карниза. Автомобиль был припаркован на Плотниковском переулке — там живёт и отбывает домашний арест Михаил Ефремов, уточняет Mash. Кругликова попробовала договориться с управляющей компании без суда, но коммунальщики отказались выплачивать компенсацию. Тогда женщина обратилась в суд и выиграла 120 тысяч рублей.

Ранее актёр Михаил Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы. В результате столкновения погиб мужчина, находившийся за рулём фургона. В крови артиста нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремов помещён под домашний арест на время расследования.

Напомним, на прошлой неделе прошла экспертиза, которая признала Ефремова вменяемым.