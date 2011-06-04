Сибирячку увезли на скорой с избирательного участка во время голосования по Конституции
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
Жительнице Красноярска стало плохо в ходе голосования по поправкам в Конституцию; женщину госпитализировали.
Женщину увезли на скорой с избирательного участка на базе школы в Красноярске. Как сообщил 25 июня телеграм-канал «Борус» это произошло в ходе голосования по поправкам в Конституцию.
Изначально сообщалось, что медики приехали за пожилым мужчиной, однако позже поступило уточнение, что это женщина, которая работает в школе вахтёром. Сейчас её жизни ничего не угрожает, прокомментировали в региональном Минздраве.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в российских регионах 25 июня стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля.
Напомним, 25 июня по поправкам проголосовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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