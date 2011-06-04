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Сибирячку увезли на скорой с избирательного участка во время голосования по Конституции

сегодня 19:34

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Жительнице Красноярска стало плохо в ходе голосования по поправкам в Конституцию; женщину госпитализировали.

Женщину увезли на скорой с избирательного участка на базе школы в Красноярске. Как сообщил 25 июня телеграм-канал «Борус» это произошло в ходе голосования по поправкам в Конституцию.

Изначально сообщалось, что медики приехали за пожилым мужчиной, однако позже поступило уточнение, что это женщина, которая работает в школе вахтёром. Сейчас её жизни ничего не угрожает, прокомментировали в региональном Минздраве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в российских регионах 25 июня стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля.

Напомним, 25 июня по поправкам проголосовал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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