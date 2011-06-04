Следователи проверят информацию об избиении ребенка в детдоме в Кузбассе

Фото sledcom.ru

В СМИ рассказали об избиении палкой девочки в детдоме в Киселёвске; об инциденте сообщила мать ребенка.

В Кемеровской области следователи начали проверку по факту информации об избиении ребёнка в детском доме Киселёвска, размещенной в СМИ. Об этом сообщило издание gazeta.a42.ru.

По данным журналистов, мама ребенка рассказала, что из-за жизненных обстоятельств на некоторое время оставила дочь в детском доме. Спустя время она обнаружила, что ребёнка избила воспитательница.

По словам матери, ребёнка били палкой, а после запугали. Поэтому об инцидента не сразу стало известно. Женщина предоставила в редакцию фото избитой деовчки, а также обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, 23 июня сибирячку обвинили в гибели трехлетнего сына.