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Спасатели МАСС оказали помощь лисёнку, упавшему с высоты

сегодня 11:37

Скриншот и видео со страницы "МАСС" в социальной сети "ВКонтакте"

Спасатели МАСС достали лисёнка, упавшего с 1,5 метровой высоты; животное выпустили в лес.

Днём 24 июня на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от охранника главного корпуса Новосибирского аграрного университета. Мужчина сообщил, что при обходе территории заметил маленького лисёнка, упавшего в приямок цокольного этажа главного корпуса. Высота приямка 1,5 метра. Что делать с животным, охранник не знает.

По указанному адресу на ул. Добролюбова в Октябрьский район города выехал оперативный экипаж.

Спасатели, используя меры предосторожности спустились в приямок, аккуратно загнали лисёнка в картонную коробку, после чего вытащили его на поверхность и отвезли в район Гусинобродского тракта, где и отпустили в лесу.

Напомним, 18 июня спасатели вытащили из колодца провалившуюся козу.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

МАСС
дикие животные
Новосибирск

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