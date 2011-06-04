Спасатели МАСС оказали помощь лисёнку, упавшему с высоты

Скриншот и видео со страницы "МАСС" в социальной сети "ВКонтакте"

Спасатели МАСС достали лисёнка, упавшего с 1,5 метровой высоты; животное выпустили в лес.

Днём 24 июня на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок от охранника главного корпуса Новосибирского аграрного университета. Мужчина сообщил, что при обходе территории заметил маленького лисёнка, упавшего в приямок цокольного этажа главного корпуса. Высота приямка 1,5 метра. Что делать с животным, охранник не знает.

По указанному адресу на ул. Добролюбова в Октябрьский район города выехал оперативный экипаж.

Спасатели, используя меры предосторожности спустились в приямок, аккуратно загнали лисёнка в картонную коробку, после чего вытащили его на поверхность и отвезли в район Гусинобродского тракта, где и отпустили в лесу.

Напомним, 18 июня спасатели вытащили из колодца провалившуюся козу.