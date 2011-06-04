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Срочник хотел сорвать парад Победы в Москве: его задержала ФСБ

сегодня 06:32

Фото ГУФСИН России

Российского солдата задержали спецслужбы за попытку провокации во время парада Победы; он разбил окно автомобиля ФСО и кричал, что ненавидит ФСБ.

Срочник хотел устроить провокацию на параде в честь Дня Победы на Красной площади в Москве. Об этом 24 июня сообщает телеграм-канал 112. По данным источников канала, инцидент произошёл в ходе подготовки — в последний момент некий Никита Е. разбил прикладом автомата окно автомобиля ФСО.

Собеседник канала утверждает, что солдат-срочник военной части номер 61899 был отправлен после инцидента в резерв. Его задержали сотрудники военной контрразведки ФСБ. Отвечать на вопросы силовиков он не стал.

Как сообщает канал, в отношении срочника может быть возбуждено уголовное дело.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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