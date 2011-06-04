Так будет с каждым: показываем, как встречают участников голосования по Конституции на участках в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сегодня, 25 июня, в Новосибирске стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию; на участках людей встречают с бесконтактными термометрами и медицинскими масками.

25 июня в Новосибирской области, как и по всей стране, началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно продлится до 30 июня и, по словам организаторов кампании, позволит избежать большого скопления людей на участках непосредственного в единый день голосования – 1 июля. В условиях сложной эпидемиологической обстановки это особенно важно. Принять участие может любой житель региона – главное, найти свой избирательный участок и не забыть паспорт.

Как уже писал Сиб.фм, в Новосибирской области оборудовано более 2 тысяч участков для голосования – накануне уровень их готовности оценил губернатор региона Андрей Травников. Он лично проверил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в помещениях и остался доволен.

Сегодня, 25 июня, увидеть, как встречают первых участников голосования смогли и журналисты Сиб.фм.

Контроль за безопасностью здоровья граждан в условиях пандемии – главный акцент нынешней кампании. Поэтому все процедуры – максимально бесконтактные и разобщённые.





На входе в помещение участка № 1778 дежурит специалист с бесконтактным термометром. Если у человека нет жара, он проходит дальше, предварительно получив медицинскую маску и перчатки и обработав руки антисептиком.

Регистрация в журнале учёта избирателей тоже проходит не как обычно: специалист работает в перчатках и маске с защитным стеклом и даже не прикасается к паспорту участника голосования. Сверка данных происходит на расстоянии.





После получения бюллетеня и одноразовой шариковой ручки сибирячка отправляется за ширму. Там ей предстоит поставить галочку в одном из двух полей, ответив на вопрос о том, поддерживает она поправки в Конституцию или нет.

Дальше – схема стандартная: гражданин опускает бюллетень в опечатанный ящик и покидает помещение. Потоки входящих и выходящих людей при этом разделены.

В Избирательной комиссии Новосибирской области уточнили, что голосование до единого дня голосования – то есть с 25 по 30 июня – будет проходить с 8 часов утра до 20 часов вечера. В такое же время по письменному заявлению граждан они могу проголосовать «на дому».

Найти свой избирательный участок можно на сайте www.cikrf.ru, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонив на горячую линию ЦИК России по номеру 8 800 200-00-20.

Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф.

Напомним, сегодня, 25 июня в голосовании по поправкам в Конституцию России примет участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.