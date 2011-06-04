Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Танцы с коронавирусом: прошла очередная карантинная вечеринка

сегодня 02:02

Фото из социальных сетей

Жители Петербурга устроили очередную вечеринку в разгар пандемии; под песни уличных музыкантов более 100 горожан забыли о санитарно-противоэпидемических нормах.

Ночью на Дворцовой площади в Петербурге устроили самых настоящий концерт: более 100 горожан танцевали под песни уличных музыкантов. Об этом в среду сообщает Online47.

Судя по видео, опубликованным в социальных сетях, петербуржцы забыли не только о пандемии коронавируса, но и о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты.

На записях, выложенных очевидцами событий видно, как люди танцуют под песню «Видели ночь», не соблюдая социальную дистанцию и предаваясь общему веселью.

Один из зарубежных туристов, ставший свидетелем массового веселья, больше всего был недоволен не происходящим, а передвижным общественным туалетом, который назвал «самым уродливым в мире».

Отметим, что жители Санкт-Петербурга не первый раз устраивают подобные массовые мероприятия в период угрозы распространения коронавируса. В начале мая Online47 сообщал о дрифт-вечеринке, которая прошла у стадиона «Газпром Арена».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

221414
Выплата 10000 на ребёнка: когда перечислят деньги второй раз
117554
Выплата 10000 рублей: у семей с детьми до 18 лет может появиться право на пособие
108748
Салют в честь 75-летия Победы в Москве: прямая трансляция на Сиб.фм
103671
Полиция разгоняет желающих посмотреть на салют в честь Победы в Новосибирске
100817
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
97131
Мини-парады Победы провели военные под окнами фронтовиков в Новосибирске
95545
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата