Танцы с коронавирусом: прошла очередная карантинная вечеринка

Фото из социальных сетей

Жители Петербурга устроили очередную вечеринку в разгар пандемии; под песни уличных музыкантов более 100 горожан забыли о санитарно-противоэпидемических нормах.

Ночью на Дворцовой площади в Петербурге устроили самых настоящий концерт: более 100 горожан танцевали под песни уличных музыкантов. Об этом в среду сообщает Online47.

Судя по видео, опубликованным в социальных сетях, петербуржцы забыли не только о пандемии коронавируса, но и о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты.

На записях, выложенных очевидцами событий видно, как люди танцуют под песню «Видели ночь», не соблюдая социальную дистанцию и предаваясь общему веселью.

Один из зарубежных туристов, ставший свидетелем массового веселья, больше всего был недоволен не происходящим, а передвижным общественным туалетом, который назвал «самым уродливым в мире».

Отметим, что жители Санкт-Петербурга не первый раз устраивают подобные массовые мероприятия в период угрозы распространения коронавируса. В начале мая Online47 сообщал о дрифт-вечеринке, которая прошла у стадиона «Газпром Арена».