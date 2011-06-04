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Температурные аномалии ожидаются в конце июня сразу в нескольких регионах России

сегодня 09:14

Фото Pixabay.com

В конце первого летнего месяца в России ожидаются температурные аномалии; при этом погода будет неодинаковой — в одних регионах очень холодно, в других, наоборот – очень жарко.

Отклонения от нормы возможны в Приволжском и Уральском федеральном округах, а также в Сибири. На Поволжье и Урале температура будет примерно на четыре градуса ниже нормы. В Сибири, наоборот, воздух прогреется на четыре градуса выше нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

В Москве и Санкт-Петербурге средняя температура в течение суток будет около 16 градусов, что в рамках нормы. На юге России среднесуточная температура ожидается в среднем около 20 градусов.

Кроме того, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек жителям европейской части России и ряда регионов азиатской части предрекли 10 дней повышенного уровня солнечного излучения. Высокому УФ-индексу будет способствовать сухой воздух (отсутствие пыли и влаги), а также низкая облачность.

Напомним, в июне новосибирец снял красивое летнее видео с островка дикой природы рядом с мегаполисом.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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