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Травников о поправках в Конституцию: «Кто-то не хочет, чтобы вы голосовали»

сегодня 21:55

Фото Густаво Зырянова/sib.fm

Губернатор Андрей Травников прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию; чиновник уже отдал свой голос.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, как проходит первый день голосования по поправкам в Конституцию.

По его словам, места голосования прошли финальную проверку 24 июня, с тех пор всё осталось без изменений.

Чиновник отметил, что информационные вбросы появились утром 25 июня. Неизвестные стали распространять слухи, что голосовать якобы опасно, и что на избирательных участках не соблюдаются меры санитарной безопасности.

Затем Травников обратился к жителям Новосибирска и области.

«Это говорит о том, что есть люди, которые очень не хотят, чтобы вы пришли на избирательные участки и проголосовали за будущее нашей страны», — сказал он.

Также губернатор напомнил, что россиян в 2020 году ждёт большая избирательная кампания. Речь идёт о Едином дне голосования – 13 сентября. Тогда пройдёт выборы почти пяти тысяч депутатов разных уровней.

«Сегодняшнее голосование на порядок важнее, потому депутат это человек, а те решения, которые мы принимаем сегодня, будут зафиксированы в основном законе нашей страны. Я считаю, что поправки направлены на защиту как общегосударственных интересов, так и интересов каждого из жителей Российской Федерации», – добавил Травников.

Напомним, 25 июня в Новосибирской области стартовало голосование по поправкам в Конституцию.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

голосование
конституция

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