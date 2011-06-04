Травников: поправки в Конституцию окажут положительное влияние на жизнь будущих поколений

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области высказался о голосовании по поправкам в Конституцию РФ; по его словам, они важны для каждого.

Поправки в Конституцию РФ, за которые с 25 июня голосуют жители страны, важны для каждого человека. С таким заявлением сегодня, в первый день голосования, выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«В чем важность этих поправок. Даже изначальная редакция Конституции 1993 года не содержала в себе столько ограничений и обязательств власти перед своими жителями, перед страной. Начиная от более жестких требований к отбору кандидатур тех лиц, которые могут претендовать на посты или депутатские мандаты самых разных уровней, и заканчивая серьезными социальными обязательствами, которые власть на себя берет. Это индексация пенсий, особое отношение к семьям с детьми, защита экологии, животного мира. Это не просто декларации, это конкретные, четко сформулированные пункты, которые могут попасть в Конституцию», — сказал он.

По словам Травникова, он внимательно ознакомился с предлагаемыми поправками. Он считает, что все они имеют место быть.

«Я с уважением отношусь к инициативам главы государства Владимира Путина к той работе, которая проведена, не только членами рабочей группы, а огромным количеством людей, которые выдвигали свои инициативы. Не вижу в перечне поправок ни одной, которая бы вызывала у меня отторжение. Поэтому я буду голосовать за поправки. Оттягивать не буду, голосование стартовало сегодня, я обязательно сегодня вечером проголосую», — подчеркнул Андрей Травников.

В целом, говорит губернатор, поправки повлияют на жизнь каждого человека, живущего в России.

«Поправки, которые сформированы в результате глубокой, подробной работы, сбора предложений со всей страны, носят действительно стратегический характер: они окажут положительное влияние на жизнь не только сегодняшних жителей Новосибирской области, Российской Федерации, но и будущих поколений», — сказал Травников.

Напомним, 25 июня Андрей Травников принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.