“Увеличение губ": в Новосибирске осудили лже-косметолога с поддельными документами

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Жительница Новосибирска купила поддельные документы о медицинском образовании; она делала “уколы красоты”, уверяя клиентов в своем профессионализме.

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор в отношении 42-летней ранее не судимой Елены Муренко. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В суде установлено, что Муренко за 85 тысяч рублей купила поддельный диплом о высшем медицинском образовании «врач-лечебник». Также ей изготовили сертификаты о повышении квалификации и допуске к медицинской деятельности по специальности «дерматовенерология».

В период с сентября 2017 года по май 2019 года она работала косметологом, не имея профильного образования. Женщина размещала объявления на рекламных сайтах, арендовала помещение по адресу проспекту К.Маркса, 30\1 оф. 436, которое не было оборудовано водоснабжением, канализацией, отдельным помещением для процедур.

“Муренко 21 декабря 2018 года вопреки закону, без лицензии, используя незарегистрированный на территории России препарат, произвела 51-летней потерпевшей косметические услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (аугментацию губ, возмещение объема в зоне носослезной борозды, щек и скул; повторно ботулинотерапию, липолитики в зону подбородка). Потерпевшей «специалист» подтвердила, что она лучший врач в городе, все знает, заняла первое место по инъекциям, и к ней приходят исправлять работы других мастеров. Муренко поставила уколы препаратами в разные части лица, а по окончании процедур не дала клиентке документы о поставленных продуктах. За услуги женщина оплатила около 50 тыс. рублей”, — сообщила пресс-служба ведомства.

Буквально в течение часа клиентке стало плохо. Около двух недель она испытывала сильные боли, из-за большого объема введенного препарата у неё началось отторжение.

Ленинский районный суд приговорил Муренко к 1,5 годам ограничения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей. Адвокат потерпевшей обжаловал приговор и просил более строгое наказание.

Напомним, в конце мая стало известно, что в Кузбассе косметолог заразила клиентов коронавирусом.