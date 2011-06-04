В хоккейном клубе "Сибирь" назвали дату выхода команды из затяжного отпуска

Фото с сайта vk.com

Руководство клуба “Сибирь” сообщило, когда команда начнёт готовиться к новому хоккейному сезону; запланирован сбор в Финляндии и участие в челябинском турнире.

Хоккейный клуб “Сибирь” назвал дату выхода из затяжного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

ХК “Сибирь” может выйти из отпуска уже 14 июля. Хоккеисты пройдут трёхдневное медицинское обследование. Затем начнется первый тренировочный цикл, который продлится по 1 августа в Новосибирске.

Также у “Сибири” состоятся два контрольных матча с “Амуром” – 31 июля и 1 августа. Потом сбор в Финляндии, где команда проведёт несколько матчей в городе Валкеакоски со 2 по 15 августа

Клуб вернётся в Новосибирск на период с 16 по 22 августа, а затем отправится на Кубок губернатора Челябинской области с 23 по 27 августа. После участия в турнире хоккеисты “Сибири” вернутся домой.

Напомним, 16 июня женился вратарь новосибирского хоккейного клуба "Сибирь".