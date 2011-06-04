В Кемерово установили рекорд России, выстроив 300 автомобилей в число 75 к параду Победы

Скриншот со страницы «Типичный Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте»

В Кемеровской области автомобилисты установили рекорд России; они выстроили число 75 из 300 автомобилей.

В Сети появилось видео масштабного флешмоба, проведённого в Кемерово 24 июня.

Три сотни автомобилей выстроились в виде числа 75 в честь Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходило на площади Московской. Видео появилось в группе «Типичный Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте».

Представитель Книги рекордов России зафиксировал рекорд по количеству автомобилей, принявших участие в построении.

Действом на земле флешмоб не закончился. В воздухе над построенными автомобилями развернули огромное Знамя Победы. Его площадь 250 квадратных метров, а вес – 50 килограммов.









Напомним, фотокорреспондент Сиб.фм снял первый залп салюта в честь парада Победы в Новосибирске.