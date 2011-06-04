В Москве умерли ещё 12 пациентов с коронавирусом

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и из открытых источников

Ежедневное число смертей от коронавируса уменьшается в Москве; за последние сутки умерли 12 человек.

Оперативный штаб Москвы отмечает, что число летальных исходов от коронавируса в столице идёт на спад. За последние сутки умерли 12 человек.

«В Москве скончались 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении штаба.

В оперативном штабе не уточняют, были ли у погибших сопутствующие заболевания. Не раскрывают также возраст умерших.

Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом.

Напомним, в Новосибирске на утро 25 июня было выявлено 5356 случаев коронавируса.