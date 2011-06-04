В Новосибирске открыли конструкторское бюро по проектированию самолетов

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Новое конструкторское бюро в Новосибирске позволит создать более 1,5 тысяч рабочих мест; предприятие финансируется на средства частного инвестора.

В Новосибирске создали конструкторское бюро по разработке самолетов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на директора СибНИА, заслуженного летчика-испытателя РФ Владимира Барсука.

Учреждение основано на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина.

"Конструкторское бюро создано, оно работает. Сейчас из средств необходимо порядка 40 млн рублей на закупку программного обеспечения для работы. В бюро трудится 25 человек, плюс около 50-70 человек работает на опытном производстве. КБ сейчас проходит процедуру сертификации, которая займет около 2-4 лет", — сказал агентству летчик.

В настоящее время бюро проектирует опытный самолет, одну из модификаций Ан-2. В будущем запустят его массовое производство. Заказчиком проекта выступила компания из Монголии.

"Основная задача — через модернизированный самолет Ан-2 выйти на новый цельнокомпозитный самолет, на его серийное производство. Двигательный отсек из Ан-2 уже точно будет участвовать в его производстве. В конце июня мы будем поднимать опытный самолет в небо", — рассказал Барсук.

Работа бюро финансируется из частных средств, в общей сложности объем инвестирования составил около 1,5-2 млрд рублей.

"Там большой объем работ, все, что СибНИА в рамках программы малой авиации выполнил, все эти направления, они далее будут реализовываться в серийном производстве в этом КБ", — пояснил собеседник агентства.

Открытие нового производства самолетов позволит создать около 1,5-2 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, 18 июня стало известно, что самолеты начнут возить туристов из Екатеринбурга в Горный Алтай.