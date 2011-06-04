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В новосибирских вузах увеличилось количество бюджетных мест

сегодня 15:01

Фото с сайта pixabay.com

В новосибирских вузах в 2020 году более чем на 1000 увеличилось количество бюджетных мест; приёмная кампания в 2020 году продлится до 31 августа.

В вузах Новосибирска увеличилось количество бюджетных мест по естественнонаучным, инженерным, педагогическим и медицинским специальностям. Об этом заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, всего 41 389 мест, из которых 13 512 – бюджетные, 27 877 – не бюджетные. Бюджетных мест в 2020 году стало больше на 1334.

Кроме того, в текущем году увеличилось количество целевых мест для медицинских специальностей. Федорчук отметил, что в период пандемии документы на поступление можно подать тремя способами: лично, через информационную систему вуза и по почте.

Напомним, 19 июня в Новосибирской области уменьшилось количестве желающих сдать ЕГЭ.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

ЕГЭ
вуз

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