В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Фото правительства нсо

Губернатор Травников заявил, что в июле в регионе будет продлён режим повышенной готовности; сохранятся ограничительные меры из-за коронавируса.

Новосибирская область готова продлить ограничительные меры из-за коронавируса и после условленной даты – 30 июня. Об этом сегодня заявил глава региона Андрей Травников.

Речь пока не идёт об открытии ТЦ, кинотеатров, ночных клубов и ресторанов, отметил Травников.

По словам губернатора, ситуация с коронавирусом в регионе остаётся напряжённой. Не может быть и речи о прекращении ношения масок в общественных местах и в транспорте.

Напомним, в Новосибирской области после послабления ограничений начал работать Новосибирский зоопарк.