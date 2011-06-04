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В Новосибирской области стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ

сегодня 11:28

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Жители Новосибирской области с 25 июня могут досрочно проголосовать; также выбор в пользу или против поправок заранее сделает глава региона.

Сегодня, 25 июня, в Новосибирской области началась досрочное голосование по принятию поправок в Конституцию РФ. В регионе работают более 2 тысяч избирательных участков.

Проголосовать за или против поправок могут те, кто не сможет прийти в день голосования, а также граждане, проживающие в населённых пунктах, где нет избирательных участков.

Как ранее писал Сиб.фм, 23 июня областное правительство рассказало, что глава региона Андрей Травников также досрочно проголосует 25 июня на участке в центре города.

Напомним, 17 июня стало известно, что бюджет голосования в Новосибирской области составил около 300 миллионов рублейю

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
голосование
конституция

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